Resmen açıklandı! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı
Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'la yollarını ayıran Yasin Öztekin ile sözleşme imzalandığını açıkladı.24 Temmuz 2018 Salı 22:38
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.
19 Mart 1987 tarihinde Dortmund'da dünyaya gelen Yasin Öztekin altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması ile profesyonel futbol hayatına başladı.
2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formaları giydi.
203 Süper Lig maçında sahaya çıkan Yasin'in lig kariyerinde 40 gol bulunuyor.
Yasin Öztekin'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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