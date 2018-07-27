Resmen açıklandı! Genç kaleci Galatasaray'da
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sakaryaspor'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'i renklerine bağlıyor.27 Temmuz 2018 Cuma 18:25
Sakaryaspor ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
2002 doğumlu Emircan ile ilgili Radyospor'a konuşan Sakaryaspor başkanı Cevat Ekşi;
"16 yaşındaki kalecimiz Emircan Seçgin'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladık. İki kulüp arasında dostluk devam edecek. Emircan'ın herhangi bir yetiştirme bedeli yok. İkinci transfer satışından %25 pay alacağız." ifadelerini kullandı.
Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Emircan Seçgin, geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor ile Galatasaray'ın yaptığı hazırlık maçının son 10 dakikasında görev yapmıştı.
YORUM YAZ