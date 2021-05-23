Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir, nerelidir? Reşat Baba kim?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’nun akrabası olduğunu yayınladığı videolarda söylüyor. Sedat Peker, son videosunda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu’nu da tehdit etti. Hem google’da hem sosyal platformda Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı yer almıyor. Reşat Hacıfazlıoğlu Rizeli olduğu dışında bir bilgi yok. Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında olduğu da bilinmemekte.