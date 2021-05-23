  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akşener'in küstahlığına çok sert tepki: Bütün yaptıkları numaralar...
Çin'de maraton faciası! 21 ölü
Bakan Hulusi Akar'dan çok önemli Yunanistan açıklaması!
TOGG acı haberi duyurdu!
Aktüel Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir, nerelidir? Reşat Baba kim?
Aktüel

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir, nerelidir? Reşat Baba kim?

Sedat Peker yayınladığı son videosunda Reşat Baba ifadesini kullandı. Reşat Baba kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Reşat Baba kim? Sedat Peker kime Reşat Baba dedi? Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? İşte Reşat Hacıfazlıoğlu’nin hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:53:00 - 2021-05-23 11:54:23
Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir, nerelidir? Reşat Baba kim?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’nun akrabası olduğunu yayınladığı videolarda söylüyor. Sedat Peker, son videosunda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu’nu da tehdit etti. Hem google’da hem sosyal platformda Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı yer almıyor. Reşat Hacıfazlıoğlu Rizeli olduğu dışında bir bilgi yok. Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında olduğu da bilinmemekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yurt dışına seyahat ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman serbest olacak?
Yaşam

Yurt dışına seyahat ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman serbest olacak?

Yurt dışına uçuşlar ne zaman başlıyor? Aylardır bazı ülkelere yurt dışı uçuşların kapalı olması sebebiyle vatandaşlar yurt dışı seyahat yasa..
CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!
Gündem

CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!

Cumhuriyet gazetesi ile Can Dündar arasında yaşanan gerginlik sonrası Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan gazetedeki yazılarına son verdiğini ..
CHP lideri Kılıçdaroğlu Peker'e sarıldı
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu Peker'e sarıldı

Katıldığı programda soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile bir ittifakları olmadığını belirterek Sedat Peker'in i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay