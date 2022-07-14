Reis sınıfı denizaltılar için yeni ‘Section 50’ teslimatı yapıldı

Demir, sosyal medya hesaplarından “Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz” notuyla paylaşımda bulundu. Demir, paylaşımında denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım ‘Section 50’nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığı’na yaptıklarını belirtti. “2 adet ‘Section 50’, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek” bilgisini verdi.

İlk defa üretildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan ‘Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım ‘Section 50’nin yeni teslimatları hızlandırıldı. İlk kez Türkiye’de yerli imkânlarla STM mühendisliği ve koordinasyonunda Yalova’da üretilen ‘Section 50’nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla tamamlandı. Reis sınıfı denizaltılar için üretilen 2 adet ‘Section 50’, deniz yoluyla Gölcük Tersane Komutanlığı’na sunuldu. Türkiye’de üretilip teslim edilen ikinci ve üçüncü bölüm, TCG Aydın Reis ile TCG Seydi Ali Reis’e entegre edilecek. STM ve Gürdesan, TCG Murak Reis’e entegre edilecek ilk ‘Section 50’ teslimatını ise Eylül 2021’de yapmıştı.

En kritik bölüm

Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan ‘Section 50’, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen ‘Section 50’ sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanıyla silahlandırılıyor. Proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretildi.

Önemli proje

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında Denizaltı Harekât Konsepti kriterlerini karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda azami ölçüde Türkiye sanayiinin katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor.