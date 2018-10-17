Reel kesim ve finans sektörü gelişmeleri masaya yatırdı

Reel sektörün ve finans sektörünün en üst düzey temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durum, reel ve finansal sektörün önerileri ve beklentileri ele alındı.

"Sorunları nasıl çözebileceğimizi görüştük"

Toplantıyı değerlendiren Hisarcıklıoğlu, “Finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüşerek Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi görüştük” dedi.