Rahime Hezali kimdir? Terörist Mizgin Botan öldürüldü mü?

Türk silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine 5. kez operasyon yapmaya hazırlanırken, Mehmetçi yurt içinde ve sınır dışında vatan haini bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Pençe Kilit operasyonu ile Kuzey Irak'ta hainlerin inlerini yerle bir eden kahraman Mehmetçik, Suriye'deki terör uzantısı hainlere de ağır darbe indiriyor.

Mizgin Botan kod adlı Rahime Hezali öldürüldü mü?

TSK'nın SİHA'larla 30 Mayıs'ta Suriye'de düzenlendiği operasyonda sınıra yakın bir köyde hareket halindek araç vuruldu. SİHA'nın nokta vuruşunda, araçta bulunan 2 PKK'lı teröist öldürülürken 2 terörist de ağır yaralandı. Sabah'ın haberine göre, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu ortaya çıktı. Uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sözde sorumlularından olduğu ifade edildi.

Terörist Mizgin Botan kimdir?

Şoförünün öldüğü ve 2 korumasının da yaralandığı hava harekatında öldürülen terörist Rahime Hezali'nin aynı zamanda, PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı olduğu belirlendi.