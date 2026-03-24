Quick Sigorta Acenteleri Ekim’de Belgrad Yolcusu!

Türkiye genelinde 8.000’i aşkın acentesiyle faaliyet gösteren Quick Sigorta, bu kampanya ile hem satış performansını artırmayı hem de iş ortaklarıyla olan güçlü bağlarını pekiştirmeyi hedefliyor. Şirket, acentelerini yalnızca bir dağıtım kanalı olarak değil, büyüme yolculuğunun en önemli paydaşları olarak konumlandırarak, sahadaki başarıyı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Başarı Belgrad’da taçlanacak

Kampanya kapsamında belirlenen hedefi gerçekleştiren acenteler, Ekim ayında Balkanlar’ın en dinamik şehirlerinden biri olan Belgrad’da; tarih, kültür ve deneyimi bir araya getiren özel bir programda buluşacak.

Katılımcılar, Belgrad’ın zengin tarihi dokusunu keşfederken, aynı zamanda Quick Sigorta’nın iş ortaklarıyla birlikte oluşturduğu güçlü ekosistemin bir parçası olmanın ayrıcalığını deneyimleyecek. Bu özel organizasyon, yalnızca bir ödül seyahati olmanın ötesinde; acenteler arası etkileşimi artıran, deneyim paylaşımını güçlendiren ve yeni iş fırsatlarına zemin hazırlayan bir platform niteliği taşıyacak.

“Birlikte büyüyor, birlikte kazanıyoruz”

Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç kampanyaya ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ulaştığımız güçlü üretim ve yaygın hizmet ağımızın arkasında, Türkiye’nin dört bir yanında bizimle birlikte değer üreten acentelerimizin emeği bulunuyor. Bu kampanya ile yalnızca başarıyı ödüllendirmiyor, aynı zamanda bu başarıyı birlikte deneyimleyeceğimiz özel bir motivasyon alanı oluşturuyoruz. Quick Sigorta olarak birlikte büyümeye ve birlikte kazanmaya devam edeceğiz.”