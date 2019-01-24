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Putin'den Venezuela açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir' dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 20:11
Putin'den Venezuela açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın skandal kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir' ifadelerini kullandı.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.

"Ağır bir şekilde ihlaldir"

Görüşmede Putin, Venezuela'da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, "Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." ifadesini kullandı.

Tarafların, Rusya ve Venezuela arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri görüşmede Putin, "Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:11
  1. Putin
  2. Venezuela
  3. Maduro

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  • SARITAŞ SARITAŞ 48 dk önce
    Insaallah şu dünyanın eskiyasina müslüman evladı başkan erdoğan ve onun açtığı çığır haddini bildirecek.

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