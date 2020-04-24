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Dünya

Putin yasayı imzaladı! Pasaport uygulamasında değişiklik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'ta yaşayanlardan Rusya vatandaşlığı başvurusu yaparken talep edilen devlet vergisinin iptaline yönelik yasayı imzaladı.

2020-04-24 18:02:00 -
Putin yasayı imzaladı! Pasaport uygulamasında değişiklik

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki yazıya göre, Putin'in imzaladığı yasayla daha önce Donetsk ve Lugansk'ın belirli bölgelerinde sürekli olarak yaşayan kişiler için getirilen kolaylaştırılmış Rusya pasaportu alma uygulamasında değişikliğe gidildi.

Böylece bu bölgelerde yaşayan kişilerin Rusya vatandaşlığı almak için yaptıkları başvuru sırasında ödemesi gereken vergi iptal edildi.

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin belli bölgelerinde yaşayan kişilerin vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı geçen yıl imzalamıştı.

 

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