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'Puan maçı gibiydi'

Galatasaray, hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:05
'Puan maçı gibiydi'

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan olaylara değinen Terim, "Maçta olan maçta kalıyor. Çok sert oldu. İçeride, devre arasında videodan bazı görüntüleri seyrettiğimizde bayağı risk atlatmıştı oyuncularımız. Olur bunlar ama olmasa iyi olur. Böyle bir durumda sakin kalıp kart yemeden maçı bitirmek önemli. Sanki puan maçı gibiydi. 90 dakika öyleydi. İyi bir hazırlık maçı yapmamızı sağladı bu. Sonuç çok önemli değil. Görmek istediklerimiz görmemiz önemli" dedi.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZIN BİRAZ DAHA KONSANTRE OLMASI GEREKİYOR"

Yuto Nagatomo'nun Dünya Kupası'ndan sonra ilk maçına çıktığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Yuto ilk defa Dünya Kupası'ndan sonra oynadı. Gençlerimiz yine sahadaydı. Onyekuru'nun girdikten sonra 4-5 pozisyona girmesi bir kazanç" yorumunu yaptı.
Terim son olarak bazı futbolcuların konsantrasyon problemi yaşadığına dikkat çekerek, "Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor. Bu izleyenler tarafından da görüldü. İsmail'den de 1-2 hata yapmasına rağmen çok memnunum" diyerek sözlerini noktaladı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:05
  1. galatasaray
  2. fatih terim
  3. Club Africain

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