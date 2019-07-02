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PSG transferi resmen açıkladı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Sevilla'dan İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:57
PSG transferi resmen açıkladı!

Fransız kulübünün,Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevilla'dan 27 yaşındaki ofansif orta saha Pablo Sarabia ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre PSG, oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 18 milyon avro karşılığında transfer etti.

Real Madrid altyapısından çıkan Sarabia, 2016 yılında katıldığı Sevilla'da tüm kulvarlarda 151 maça çıktı, 43 gol attı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. Fransız kulübü
  2. PSG
  3. Real Madrid
  4. Sevilla
  5. transfer dönemi
  6. İspanyol medyası

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