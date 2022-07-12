Primleri geri almak için 60 yaşını tamamlamak gerekir mi?

Soru: Ben 58 yaşındayım. Sigorta başlangıcım 2004 yılıdır. Şu ana kadar ödenen primlerim 3620 gün oldu. 25 yıl sigorta şartı nedeniyle 2029 yılından önce emekli olamıyormuşum. Yatırdığım primlerimi toplu olarak alabilir miyim? Salih Y.

Cevap: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun hükümleri gereği, yatan sigorta primlerinin iadesi yapılmıyor. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresi veya prim gün eksiği ya da hem sigortalılık süresi hem de prim gün eksiği bulunan ve bu nedenle emekli olamayanlar, yatırılan primlerin güncel karşılığını alabiliyor. Bu uygulamanın adı da toptan ödemedir. Sizin emeklilik yaşınız 60 olduğundan, 60 yaşına geldiğinizde toptan ödeme talep edebilir ve buna bağlı olarak yatan primlerin güncel karşılığını alabilirsiniz. Benim size tavsiyem, toptan ödeme almak yerine emekli olmanızdır. Bu nedenle askerlik borçlanıp 1260 gün isteğe bağlı prim ödeyerek 5400 gün prim üzerinden Bağ-Kur emeklisi olmanız menfaatinize olacak.