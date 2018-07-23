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Portekiz basınından Fenerbahçe yorumu: Benfica'ya tanıdık rakip

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Portekiz ekibi Benfica olurken, Portekiz basınında eşleşmeyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
Portekiz basınından Fenerbahçe yorumu: Benfica'ya tanıdık rakip

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile buluşurken, Portekiz basını Benfica için kolay eşleşme olmadığını vurguladı.

Kura çekimi ile ilgili yapılan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in Benfica ile son olarak 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde oynadığı hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin turun ilk ayağında kazandığı, rövanşı ise 3-1 ile alan Benfica'nın finale yükseldiği ifade edildi.

Correio da Manha: Benfica'nın rakibi Türkler oldu.

Jornal de Notícias: Benfica, Fenerbahçe ile buluştu.

Publico: Benfica'ya tanıdık rakip.

Diario de Noticias: Benfica'nın işi kolay değil.

O Jogo: Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe'yi geçmeli.

Destak: Benfica, 3. eleme turunda Türkler'in rakibi oldu.

O Açoriano Oriental: Benfica, Jesus yönetiminde daha önce Fenerbahçe'yi elemişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. Benfica
  4. Portekiz Basını
  5. Açıklama

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