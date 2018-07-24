Polonya ekibinden Taras Romanczuk ve Konyaspor itirafı!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Polonya ekibi Jagiellonia Białystok takımı Lechia Gdansk lig maci sonrası transfer yorumu geldi. Konyaspor oyuncumuz Taras Romanczuk'a resmi teklif yaptı ancak onlar Marko Jevtovic'i almaya karar verdiler.

Oyuncumuza Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'den teklifler var.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR