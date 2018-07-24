Polonya ekibinden Taras Romanczuk ve Konyaspor itirafı!
Polonya 1.Lig ekiplerinden Jagiellonia Białystok cephesinden hafta sonu oynanan lig maçının ardından Konyaspor itirafı geldi.24 Temmuz 2018 Salı 12:00
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Polonya ekibi Jagiellonia Białystok takımı Lechia Gdansk lig maci sonrası transfer yorumu geldi. Konyaspor oyuncumuz Taras Romanczuk'a resmi teklif yaptı ancak onlar Marko Jevtovic'i almaya karar verdiler.
Oyuncumuza Türkiye, Yunanistan ve Portekiz'den teklifler var.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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