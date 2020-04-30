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Aktüel

Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:17:20 -
Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi

İSTANBUL (AA) - Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, 3 yaşındaki Tanem Duru'nun ''Polisleri çok seviyorum'' sözlerini karşılıksız bırakmayıp evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Şehremini Mahallesi'nde yaşayan Tanem Duru'nun polis sevgisi dolayısıyla, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi kendisini ziyarete gitti.

Tanem Duru, evinin kapısında karşıladığı polisleri görünce büyük sevinç yaşadı. Ekipte görevli polisler, ''Teşkilatımız adına sana en değerli olan şanlı bayrağımızı getirdik." diyerek, Türk bayrağı hediye etti.

Tanem, ziyaretin ardından penceresinden Türk bayrağını dalgalandırarak, polislere ''Evde kal Türkiye'' diye seslendi.

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