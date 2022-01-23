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Aktüel Polis denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiye kalp masajı yaptı
Aktüel

Polis denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiye kalp masajı yaptı

Antalya'da polis, falezlerden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiye kalp masajı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 00:05:00 -
Polis denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiye kalp masajı yaptı

Antalya'da polis, falezlerden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiye kalp masajı yaptı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerden bir kişi denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibi, su yüzeyinde bir kişinin çırpındığını gördü.

Deniz polisi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyi bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Polis ekibi, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi limana çıkararak 112 Acil Servis ekibi gelene kadar kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı.

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