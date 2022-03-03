Polis Akademisi 2022 bekçi alımı şartları: Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

2022 Bekçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 10 bin bekçi alımının başvuru tarihlerini sorgulayan adaylarca araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek içi Eğitimine katılacak adaylara ilişkin duyurular yapılmakta. EGM bünyesinde görev alacak bekçi adayları, eğitimlerini Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde yapmkta.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

10 bin bekçi alımı için düğmeye basıldı, beklenen haberi Süleyman Soylu duyurudu. Bekçi alımı başvuruları ne zaman ve bekçilik başvuru formu ne zaman yayınlanacak sorusu için adayların gündeminde. EGM 2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Bekçi alımı için başvurular Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından alınıyor. Bekçilik başvuru bilgilerinin Polis Akademisi üzerinden açıklanması bekleniyor.

Bekçi alım başvuru şartları 2022 Polis Akedemisi açıkladı mı?

İşte daha önce alımı yapılan bekçi adaylarından istenen başvuru şartları şu şekilde olmuştu:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından henüz gün almamış olmak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

Bekçi maaşı 2022 ne kadar?

Yeni bekçi maaşlarının miktarı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senenin bekçilik maaşları ise şöyleydi;

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Bekçi çalışma saatleri kaç?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük bir çoğunluğu 12 saat civarında ve gece saatlerinde çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmaktadır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısının yetersiz olması sebebiyle İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 şeklinde çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışmakta ve haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

Hangi ilde ne kadar bekçi alımı yapılacak?

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sakarya merkez ve çevre ilçelerde 200 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Samsun merkez ve çevre ilçelerde 90 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Siirt merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sinop merkez ve çevre ilçelerde 35 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sivas merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Tekirdağ 125 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tokat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Trabzon merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tunceli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerde 280 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Uşak merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Van merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yozgat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Zonguldak merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aksaray merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bayburt merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karaman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırıkkale merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Batman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şırnak merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bartın merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ardahan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Iğdır merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yalova merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karabük merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kilis merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Osmaniye merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Düzce merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor