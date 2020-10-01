Polinas’a ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’
Yıldız Holding bünyesinde bulunan, ambalaj sektörü şirketi Polinas, uyguladığı hijyen standartlarıyla Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı.
Gıda muhafaza ve mutfak çözümleri sektöründe Sera markasıyla öne çıkan şirket, pandeminin yayılımını önlemek için tüm tedbirleri almıştı. CEO Faik Önaldı, çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliklerini ön planda tuttuklarını kaydederek, “Kurulduğu günden bu yana müşterilerine yüksek kalite ve hijyen standartlarında kesintisiz hizmet vermeye devam eden Polinas, gerekli denetimlerden başarıyla geçerek ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı” ifadelerini kullandı.