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Ekonomi Polinas, hizmet kalitesini "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile tescilledi
Ekonomi

Polinas, hizmet kalitesini "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile tescilledi

Polinas Üst Yöneticisi Faik Önaldı: - "Kuruluşundan bugüne sürdürülebilir tedarik süreçleri ile müşterilerine yüksek kalite ve hijyen standartlarında kesintisiz hizmet vermeye devam eden Polinas, gerekli denetimlerden başarıyla geçerek Kovid-19 Güvenli Üretim belgesini almaya hak kazandı"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:06:44 -
Polinas, hizmet kalitesini "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile tescilledi

İSTANBUL (AA) - Ambalaj sektörü şirketi Polinas, aldığı önlemler ve uyguladığı hijyen standartlarıyla "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Polinas'tan yapılan açıklamaya göre, gıda muhafaza ve mutfak çözümleri sektöründe Sera markasıyla öne çıkan Şirket, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz şekilde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polinas Üst Yöneticisi (CEO) Faik Önaldı, “Kuruluşundan bu yana iş güvenliği, ürün güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleriyle ilgili gerek yurt içi gerekse uluslararası belgelendirmelerde ilklerden olan Polinas, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak Kovid-19 ile ilgili tüm tedbirleri aldı. Kuruluşundan bugüne sürdürülebilir tedarik süreçleri ile müşterilerine yüksek kalite ve hijyen standartlarında kesintisiz hizmet vermeye devam eden Polinas, gerekli denetimlerden başarıyla geçerek Kovid-19 Güvenli Üretim belgesini almaya hak kazandı.” ifadelerini kullandı.

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