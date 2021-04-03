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Sağlık Polenler bağışıklık sistemine zararlı mı? Polenler korona bulaştırır mı?
Sağlık

Polenler bağışıklık sistemine zararlı mı? Polenler korona bulaştırır mı?

Polenler koronavirüs taşır mı? Koronavirüs salgınında ülkemizde bir yıl geride kaldı. Bahar ayıyla birlikte polenler, alerjileri olanları rahatsız etmeye başladı. Peki, polen bağışıklık sistemini düşürür mü?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 11:33:00 -
Polenler bağışıklık sistemine zararlı mı? Polenler korona bulaştırır mı?

Bahar aylarıyla birlikte polen alerjisi olanların şikayetleri arttı. Pek çok kişi ise polen alerjisi ile koronavirüs belirtilerini karıştırmaya başladı. Peki, polenler bağışıklığı düşürüyor mu? Polenler koronavirüsü yayar mı?

Polenler korona bulaştırır mı?

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yüksek polen konsantrasyonu bulunan bölgelerde virüsün yüzde 10 ile 30 arasında daha fazla tespit ediliyor. Yapılan araştırmalarda polen yoğunluğu olan bölgelerde vaka sayıların arttığı tespit edildi. Pek çok uzman, polenler sebebiyle maske kullanımı konusunda vatandaşları daha da hassas davranmaya davet ediyor.

Polenler bağışıklık sistemine zararlı mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, polenlerin bağışlık sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti. Prof. Dr. Yaşar, “Spor polenlerin vücut direncini düşürdüğünü biliyoruz. Almanya merkezli 31 ülkede çeşitli milletlerden birçok bilim adamının katılımıyla geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Spor polenlerin bağışıklığı düşürmesi nedeniyle covidin daha da tehlikeli olduğu ortaya konulmuş. Covid saldırısına karşı vücudu çok daha açık duruma düşürmesi nedeniyle kesinlikle partikül tutucu maske takılması isteniyor. Normal maskeler bu dönemde polenlere karşı koruyucu değil” dedi.

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