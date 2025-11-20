  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yaşam Doğubayazıt’ta film gibi operasyon! Lavaboya bağladıkları düzenek ele verdi
Yaşam

Doğubayazıt’ta film gibi operasyon! Lavaboya bağladıkları düzenek ele verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ağrı Doğubayazıt’ta bir iş yerinin bahçesinde yürütülen kazıda, toprağın altına gizlenmiş fiber tank ve içindeki tonlarca kaçak motorin ortaya çıkarıldı. Polis, motorinin lavaboya bağlanan düzenekle aktarılmaya çalışıldığını belirledi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinin eklentisinde toprağın altına saklanmış büyük bir fiber tank ortaya çıkarıldı. Kaçakçıların, motorini tanktan çekmek için aktarım düzeneğini lavabo musluğuna bağladığı görüldü.

 

3 ton 562 litre kaçak motorin

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir iş yeri ve eklentisindeki bahçede kaçak akaryakıt depolandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, kazı çalışmaları sonucunda toprağın altına gizlenmiş büyük bir fiber tank tespit etti. Aramada, kaçak motorinin gizli bir şekilde aktarılmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi. Fiber tank içerisinde 3 ton 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. İncelemede; kaçakçıların, motorini tanktan çekmek için düzeneği bir lavabo musluğuna bağladığı ve bu yöntemle kaçakçılık faaliyetini gizlemeye çalıştığı belirlendi. Operasyonda ayrıca 1 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu
Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu

Gündem

Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu

Kaçak göçmen operasyonu: 687 düzensiz göçmen ile 29 organizatör yakalandı
Kaçak göçmen operasyonu: 687 düzensiz göçmen ile 29 organizatör yakalandı

Gündem

Kaçak göçmen operasyonu: 687 düzensiz göçmen ile 29 organizatör yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asim keskin

Müslüman Kürt halki ya!!!! bogazlarindan helal gecmiyor masallah. isleri gücleri hirsizlik yuh olsun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23