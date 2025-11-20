  • İSTANBUL
Yaşam

Duvarlar çatlamaya başladı! İstanbul'da iki bina boşaltıldı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde 3’er katlı iki binada fark edilen çatlaklar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından yapılar mühürlenirken yaşayanlar eşyalarını alarak evlerini terk etti.

Beykoz’un Çubuklu Mahallesi’nde bulunan 3’er katlı iki binada zeminde ve duvarlarda oluşan çatlakların fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

 

Aileler yakınlarının yanına gitti

Olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi. Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi. Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

