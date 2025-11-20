  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

Uzman isim, şekerin tamamen bırakılmasının beklenen faydayı sağlamayabileceği hakkında uyarıyor. Şekerin vücudun normal işleyişi için önemli iken "sağlıklı" diye pazarlanan ancak aslında şeker ve kalori dolu atıştırmalık barların müşterileri "yanlış yönlendirdiği" uyarısında bulundu.

#1
Foto - Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

Londra Queen Mary Üniversitesi (QMUL) bünyesindeki Action on Salt and Sugar (Tuz ve Şeker Eylem Merkezi) yeni çalışmasında, Birleşik Krallık'taki (BK) 10 süpermarkette satılan 450'den fazla barın besin içeriği analiz edildi.

#2
Foto - Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

Barların üçte birinden fazlasının (yüzde 37) yüksek şeker, yarısından fazlasının (yüzde 55) ise yüksek oranda doymuş yağ içerdiği tespit edildi. Ayrıca "sağlıklı" seçenekler olarak satılmalarına rağmen analiz, atıştırmalık barların endişe verici bir oranla neredeyse üçte ikisinin (yüzde 64) "daha az sağlıklı" ürün şeklinde sınıflandırılması gerektiğini ortaya koydu. Sağlık uzmanları, şekerin günlük beslenmeden tamamen çıkarılmasının sanıldığı kadar faydalı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Gastroenterolog Marina Rossi'nin açıklamalarına göre, şekerin ve benzeri maddelerin çok sayıda gıdada yer aldığı ve bu nedenle beslenmeden tamamen uzaklaştırılmasının neredeyse imkânsız olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle doğal şeker kaynaklarının vücudun sağlıklı işleyişi için kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlar, şekerin tamamen bırakılmasının beklenen faydayı sağlamayabileceği konusunda uyarıyor. Şekerin vücudun normal işleyişi için önemli olduğunu belirten uzmanlar, ölçülü tüketimin altını çiziyor. En kötü ürünler arasında, porsiyon başına 198 kalori içeren ancak 26,5 gramla yüksek miktarda şeker barındıran M&S Bitter Çikolatalı Hurmalı Bar vardı. Yaban Mersinli Muffin ve Tuzlu Karamel aromalı Nakd Raw Fruit & Nut Barlar (her biri 17 gram şekerle sırasıyla 131 ve 134 kalori içeriyor) ve porsiyon başına 150 kalori ve 16 gram şekerle Deliciously Ella Kavrulmuş Fıstıklı Protein Topu da listede yer aldı.

#3
Foto - Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

BK hükümet yönergeleri, yetişkinlerin günde 30 gramdan (kabaca 7 küp şekere eşdeğer) fazla, 7-10 yaşındaki çocukların da günde 24 gramdan (6 küp şeker) fazla ilave şeker tüketmemesi gerektiğini söylüyor. Baskı yapıyor. Araştırmacılar hükümetten, müşterilerin sağlıklı seçenekleri kolayca anlayabilmesi için ambalajın ön yüzüne etiket koyma zorunluluğu getirmesini, yanıltıcı iddiaları durdurmasını ve alıcıları daha sağlıklı seçimler yapmaya teşvik etmek için vergiler getirmesini talep ediyor.

#4
Foto - Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

QMUL merkezli Action on Salt & Sugar'da araştırma ve etki başkanı, halk sağlığı beslenmesi alanında kıdemli öğretim üyesi Dr. Kawther Hashem, birçok atıştırmalık bar aşırı şeker ve kalori içermesine karşın, ebeveyn ve gençlerin sağlıklı ürünler satın aldıklarına inandırılarak "yanlış yönlendirdiğini" söylüyor. Hashem "Hükümet, ambalajın ön yüzünde net etiketler koyma zorunluluğu getirip şeker eşiklerini sıkılaştırarak, sağlıksız gıdalara vergi uygulayarak ve çocukların sağlığını gerçekten korumak için iddialı sağlıklı satış hedefleri belirleyerek daha kararlı adımlar atmalıdır" diyor. Action on Salt & Sugar'dan beslenme uzmanı Nourhan Barakat ise "Biz tüketiciler olarak gıda işletmelerinden dürüstlük görmeyi hak ediyoruz ve kafa karıştırıcı veya yanıltıcı iddiaları çözmek zorunda kalmamalıyız" diye ekliyor. 'Doğal içerikli', 'yüksek lifli' ve 'yüksek proteinli' gibi ifadeler yanıltıcı olabilir çünkü bu barların çoğu yüksek şeker ve doymuş yağ içerebilir. Ortalama bir porsiyonun, bir çocuğun önerilen günlük şeker alımının neredeyse üçte birini karşılaması ve küçük çocukları, yaşamları boyunca taşıyabilecekleri beslenme kaynaklı sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya bırakması kabul edilemez. Deliciously Ella Kavrulmuş Fıstıklı Protein Topu'nun "6 basit malzemeden yapılan işlevsel, enerji verici bir atıştırmalık" olduğunu ancak kamuya açıklananların dışında "şeker veya doymuş yağla ilgili spesifik besin değerleri verisinin" ellerinde bulunmadığını belirtiyor. Şirket, "her zaman şeffaflık ve yüksek kalite için çabaladıklarını" da ekliyor. The Independent cevap hakkı için Marks & Spencer, Nakd ve BK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla temasa geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!
Ekonomi

Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!

1 milyar TL’yi aşan borç iddiaları, operasyonlar ve tutuklamalar… Türkiye’nin akaryakıt devini iflasın eşiğine getiren süreç mercek altında...
Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?
Dünya

Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Çin’de yer alan Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, bir ucundan diğerine gidilmesi tam 2 saat süren devasa uzunluğuyla dünya rekorlarını alt üst ..
Ümit Özdağ baş gösterdi: Öcalan parti kurup başına geçecek!
Gündem

Ümit Özdağ baş gösterdi: Öcalan parti kurup başına geçecek!

50 yıldır Türkiye’nin kaynaklarını emen terör bataklığını tamamen kurutmak ve milletin kardeşliğini perçinleştirmek için yola çıkılan Terörs..
Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı
Dünya

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2015'te şartlı ta..
CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu
Siyaset

CHP’li belediye başkanı fena rezil oldu: Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışırsan olacağı bu

Giresun'da, yerel seçim öncesinde AK Partili rakibini su baskını eleştirileriyle koltuğundan eden CHP'li Belediye Başkanı Fuat Köse, 20 ay s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23