Sağlıklı atıştırmalıklar ama sandığınız kadar faydalı olmayabilir! Uzman isim: Yüzde 64, az sağlıklı

QMUL merkezli Action on Salt & Sugar'da araştırma ve etki başkanı, halk sağlığı beslenmesi alanında kıdemli öğretim üyesi Dr. Kawther Hashem, birçok atıştırmalık bar aşırı şeker ve kalori içermesine karşın, ebeveyn ve gençlerin sağlıklı ürünler satın aldıklarına inandırılarak "yanlış yönlendirdiğini" söylüyor. Hashem "Hükümet, ambalajın ön yüzünde net etiketler koyma zorunluluğu getirip şeker eşiklerini sıkılaştırarak, sağlıksız gıdalara vergi uygulayarak ve çocukların sağlığını gerçekten korumak için iddialı sağlıklı satış hedefleri belirleyerek daha kararlı adımlar atmalıdır" diyor. Action on Salt & Sugar'dan beslenme uzmanı Nourhan Barakat ise "Biz tüketiciler olarak gıda işletmelerinden dürüstlük görmeyi hak ediyoruz ve kafa karıştırıcı veya yanıltıcı iddiaları çözmek zorunda kalmamalıyız" diye ekliyor. 'Doğal içerikli', 'yüksek lifli' ve 'yüksek proteinli' gibi ifadeler yanıltıcı olabilir çünkü bu barların çoğu yüksek şeker ve doymuş yağ içerebilir. Ortalama bir porsiyonun, bir çocuğun önerilen günlük şeker alımının neredeyse üçte birini karşılaması ve küçük çocukları, yaşamları boyunca taşıyabilecekleri beslenme kaynaklı sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya bırakması kabul edilemez. Deliciously Ella Kavrulmuş Fıstıklı Protein Topu'nun "6 basit malzemeden yapılan işlevsel, enerji verici bir atıştırmalık" olduğunu ancak kamuya açıklananların dışında "şeker veya doymuş yağla ilgili spesifik besin değerleri verisinin" ellerinde bulunmadığını belirtiyor. Şirket, "her zaman şeffaflık ve yüksek kalite için çabaladıklarını" da ekliyor. The Independent cevap hakkı için Marks & Spencer, Nakd ve BK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla temasa geçti.