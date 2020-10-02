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Ekonomi Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Petrolde kayıp yüzde 2'ye yaklaşırken, altın son 10 günün zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:34:00 -
Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası küresel piyasalarda sert düşüş yaşandı. ABD vadelilerinde eksiler yüzde 2'yi geçerken, Asya borsalarında da büyük kayıplar yaşandı. 

Altın son 10 günün en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları ise ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artmasıyla yükselen dolar sebebiyle son iki ayın en yüksek seviyesinde. Ons altın dün yüzde 1 yükselip 1911 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0,7 değer kaybederek 1892 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrolde büyük kayıp

Trump'ın virüs testinin pozitif çıkması sonrası petrol fiyatlarında da büyük kayıplar yaşandı. Petrol fiyatlarında kayıp yüzde 2 seviyesine ulaştı.

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