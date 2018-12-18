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Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip

Erkekler FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg ile karşılaşacak

18 Aralık 2018 Salı 09:40
Pınar Karşıyaka'ya Alman rakip

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu'nda yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg'u konuk edecek.

I Grubu'nda ilk hafta maçında Macaristan'da Szolnoki Olaj'ı 74-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci hafta müsabakasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Berk Uğurlu'nun forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılı ekipte Deividas Gailius'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


- Avrupa'da 199. randevu


Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 198 karşılaşmada 102 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 15 bin 586 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 371 sayı gördü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:40
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka

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