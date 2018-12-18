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PFDK'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha

Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

18 Aralık 2018 Salı 17:30
PFDK'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:30
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Başakşehir
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Futbol Federasyonu
  6. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  7. PFDK
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