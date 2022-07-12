Petrol üretimi haziranda arttı

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,8 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 28,9 seviyesindeydi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Angola ve Kuveyt’te arttı. Libya ve Venezuela ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 159 bin varil, BAE’de 39 bin varil, İran'da 31 bin varil, Angola'da 27 bin varil ve Kuveyt’te 29 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 78 bin varil, Venezuela'da ise 14 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 71 milyon varil oldu.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 320 bin varil artışla yaklaşık 99 milyon 820 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC, jeopolitik gelişmelere değindiği raporda küresel piyasalarda yaşanan petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu.

Buna göre, OPEC küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 360 bin varil artarak 100 milyon 290 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD bölgesinde ise günlük petrol talebinin geçen yıla oranla 1 milyon 800 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 600 bin varil artacağı öngörüldü. (İLKHA)