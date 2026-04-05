Petrol depolarına İHA saldırısı
Irak’ın güneyindeki Meysan Petrol Şirketi’ne bağlı Bezirgan petrol sahasında bulunan depoların insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Irak’ın güneyinde yer alan önemli enerji noktalarından biri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyla gündeme geldi. Meysan Petrol Şirketi’ne bağlı Bezirgan petrol sahasında bulunan depoların hedef alındığı duyuruldu.
Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, mevcut güvenlik koşulları nedeniyle tüm çalışanlara dikkatli olmaları ve iş güvenliği talimatlarına eksiksiz uymaları çağrısı yapıldı.
Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.
Gündem
