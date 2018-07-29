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Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti

İngiltere’den aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Pepe, transferinin gerçekleşmesi için Beşiktaş yönetiminden kolaylık sağlamasını istedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 18:50
Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti

Beşiktaş bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 18:50
  1. Beşiktaş
  2. Pepe
  3. Real Madrid
  4. Premier Lig
  5. Wolverhampton

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