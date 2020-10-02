Parekende devinden mağaza kapatma kararı!

Dünyanın en büyük giyim şirketleri arasında yer alan İsveç merkezli H&M, koronavirüs pandemisinde online alışverişe olan talebin arttığı gerekçesiyle gelecek yıl yüzlerce mağazayı kapatma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, üçüncü çeyrek karında beklenenden daha küçük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Satışların Eylül ayından itibaren iyileşmeye devam ettiğini belirten şirket yetkilisi Helena Helmersson, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.