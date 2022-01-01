  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Para, altın, döviz... O uygulama 6 ay daha uzatıldı!
Ekonomi

Para, altın, döviz... O uygulama 6 ay daha uzatıldı!

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 00:11:00 -
Para, altın, döviz... O uygulama 6 ay daha uzatıldı!

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay