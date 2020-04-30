Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini geçti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 828 kişi artarak 16 bin 117 oldu.

Sağlık Bakanlığına göre ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden 23 kişiyle birlikte toplam ölü sayısı 358'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 8 bin 249 test sonucunda 828 kişide virüs görülürken toplam vaka sayısı 16 bin 117, toplam test sayısı ise 174 bin 160 olarak açıklandı.

Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 4 bin 105 kişi ise iyileşti.



