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Aktüel Pakistan, Filistin meselesinde kalıcı uzlaşı sağlanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacak
Aktüel

Pakistan, Filistin meselesinde kalıcı uzlaşı sağlanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:37:39 -
Pakistan, Filistin meselesinde kalıcı uzlaşı sağlanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacak

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Pakistan’ın Filistin meselesine somut ve kalıcı bir uzlaşı sağlanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacağını ve kuramayacağını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanına (Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan) söyledim." dedi.

Kureyşi, Multan şehrinde gazetecilere, 17-18 Aralık'ta BAE'ye yaptığı 2 günlük ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kureyşi, "Pakistan’ın Filistin meselesine somut ve kalıcı bir uzlaşı sağlanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacağını ve kuramayacağını BAE Dışişleri Bakanına (Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan) söyledim." diye konuştu.

Ziyaretinde BAE’nin İsrail ile ilişkileri neden normalleştirdiğini anladığını kaydeden Kureyşi, bununla Pakistan'ın bu konudaki duruşunu da açık bir şekilde ifade ettiğini belirtti.

Kureyşi, görüşmede BAE’nin Pakistanlılara yönelik vize kısıtlamalarının da gündeme geldiğini, kısıtlamaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle uygulandığını ve yakında kaldırılacağını kaydetti.

İsrail medyası, Başbakan İmran Han’ın Danışmanı Zülfikar Buhari’nin gizlice Tel Aviv’e gelip ilişkilerinin normalleşmesine dair görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmişti.

- BAE 18 Kasım'da vizeleri askıya almıştı

BAE, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar durdurmuştu.

Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alınmıştı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmemişti.

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