Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 825 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 330 bin 200’ü buldu.

Son 24 saatte 14 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 759’a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 311 bin 814’e ulaştı.

- Endonezya’da vaka sayısı 400 bini geçti



Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 29 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 400 bin 483’e yükseldi.



Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 100 artışla 13 bin 612’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 545 artışla 325 bin 793’e ulaştı.

- Malezya'da 3 şehir karantinaya alındı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 801 artarak toplam 29 bin 441'e, aktif vakalar ise 10 bin 123'e yükseldi.

Bugün 573 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplamda 19 bin 72 oldu.

Son 24 saatte 8 vakanın yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 246'ya ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Selangor eyaletine bağlı Kuala Langat ve Hulu Langat kentleri ile Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinin bugünden itibaren karantinaya alındığını duyurdu.

- Japonya'da vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 729 artarak 99 bin 705’e, ölü sayısı 5 artışla 1751’e yükseldi.

Son bir günde 27 bin 404 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 166 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.







