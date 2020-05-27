Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarının bölge barışı için tehdit olduğunu söyledi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı Hindu üstünlüğünü savunmakla suçlayarak, "Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Lebensraum (Yaşam Alanı) siyasetine benziyor." ifadesini kullandı.



Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın vatandaşlık yasaları ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle tüm komşularıyla sorunlar yaşadığını belirterek, Hindistan'ın Nepal ve Çin'le sınır anlaşmazlığı, Bangladeş'le vatandaşlık yasaları ve Pakistan'la da Keşmir sorunu nedeniyle sorunları bulunduğuna işaret etti.

- "Azınlıklar için değil bölge barışı için de bir tehdit"

Han, bu yaklaşımları Nazilerin ülke dışındaki Almanları, Almanya hakimiyeti altında birleştirmeyi savunan Yaşam Alanı siyasetine benzeterek, şunları kaydetti:

"Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Yaşam Alanı siyasetine benziyor ve komşuları için bir tehdit oluşturuyor. Bangladeş, Çin, Nepal ve Pakistan, Hindistan'ın sahte suçlamaları tehdidiyle karşı karşıya."

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak savaş suçu işlediğini belirten Han, "Faşist Modi hükümeti, sadece ikinci sınıf vatandaş haline getirdiği ülke azınlıkları için değil bölge barışı için de bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.