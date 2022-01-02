Dr. Özlem Türeci kim? Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

Özlem Türeci kimdir? Özlem Türeci nereli?

Özlem Türeci 6 Mart 1967'de Almanya'da dünyaya geldi. Türeci'nin babası Rize Fındıklı kökenlidir. Türeci'nin babası bir doktordur. Kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir araştırmacı olan Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularındandır ve baş tıbbi sorumlusudur. Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapmakta ve Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Almanya'nın Mainz şehrindeki Bireyselleştirilmiş Bağışıklık Müdahalesi Takımı'nın (Ci3) da kurucularındandır. Kurucularından olduğu Ganymed Pharmaceuticals adlı şirket, günümüzde Japon firması Astellas'ın alt şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ağustos 2021'de eşi Uğur Şahin ile birlikte Almanya'nın en zengin 10 insanı arasında 8. sırada yer almaktadır. Türeci aralarında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Asturias Prensliği Ödülü ve Aydın Doğan Ödülü'de dahil birçok ödül ve madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca Forbes dergisinin "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" 2021 listesinde 48. sırada yer aldı.