Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, takımda revize çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda yönetime rapor hazırlayan Cocu, Ozan tufan için de kararını verdi.17 Temmuz 2018 Salı 11:09
Kadronun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş verenOzan Tufan, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da gözüne giremedi.
Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi.
Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi.
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