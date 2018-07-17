Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu

Kadronun vazgeçilmezlerinden olmak için kampta büyük uğraş verenOzan Tufan, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da gözüne giremedi.

Teknik heyet, genç orta saha için yönetime 'satılabilir' raporu verdi.

Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

Ozan'a İspanya'dan da talipler olduğu kaydedildi.

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