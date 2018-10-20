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ÖTV’den 164 milyarlık gelir

TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki bilgilere göre, devletin kasasına gelecek yıl özel tüketim vergisinden (ÖTV) 164 milyar lira girmesi planlanıyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
ÖTV’den 164 milyarlık gelir

Devletin kasasına gelecek yıl özel tüketim vergisinden (ÖTV) 164 milyar lira girmesi planlanırken, gelir vergisinden 176,7 milyar lira, kurumlar vergisinden de 81 milyar liralık kaynak hedefleniyor. 

TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki bilgilere göre, toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 966 milyar 672 milyon 787 bin lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV’den 164 milyar 31 milyon 56 bin liralık, 2020’de 193 milyar 745 milyon 951 bin liralık tahsilat öngörülüyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2019›da petrol ve doğal gaz ürünlerinden 68 milyar 743 milyon 839 bin lira, motorlu taşıtlardan 24 milyar 36 milyon 32 bin lira, alkollü içkilerden 15 milyar 309 milyon 448 bin lira, tütün mamullerinden 45 milyar 655 milyon 442 bin lira, kolalı gazozlardan 936 milyon 945 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 9 milyar 349 milyon 350 bin lira gelir hedefleniyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
  1. özel tüketim vergisi
  2. ÖTV
  3. TBMM Başkanlığı
  4. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi

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