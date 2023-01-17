Otomotiv sanayiinin en önemli gündemi yeşil dönüşüm

ONUR YILMAZ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, 2022 değerlendirmelerini ve 2023 öngörülerini paylaştı.

Pozitif gelişme

Geçen yıl önemli yatırım kararlarının açıklandığını hatırlatan Eroldu, şunları söyledi: “2.5 milyar Euro’nun üzerinde bir yatırım kararı ilan edildi. Bu açıdan iyi ve sevindirici bir sene oldu. 2022 yılında 1 milyar dolara yaklaşan bir yatırım harcaması gerçekleşti. Bu da hem sanayi hem de ülke açısından son derece pozitif bir gelişme. Yapılan yatırım harcaması istihdama da olumlu yansıdı. 2022 yılında otomotiv sanayiinde yüzde 9’luk bir istihdam artışı gözlendi. Toplam çalışan sayımız 56 bin 700’e geldi. Kadın çalışan oranımız da yüzde 11’den yüzde 12.3’e yükseldi. Bu da ayrıca önem verdiğimiz, ülkenin gelişimi açısından önemli bir konu. 2022 yılında üretim ise çip krizine, tedarik sorununa rağmen yüzde 6 arttı. Bu da bizim açımızdan önemli bir başarı oldu. Üretim artışıyla kapasite kullanım oranımız da yükseldi. Hafif araçlarda ağırlıklı olarak 2021 yılında yüzde 64 olan kapasite kullanım oranı 2022 yılında yüzde 70’e yükseldi. Burada baktığımızda traktör iş kolumuzda bir miktar kapasite düşüşü görüyoruz. Traktör, çip krizinden etkilenen bir segment oldu. Fakat onun dışında ağır vasıta ve otobüs işlerimizde de kapasite kullanım oranı artmış durumda. Bu aslında 2021’e göre yüzde 5’lik bir kapasite kullanım artışını işaret ediyor. Ağırlıklı olarak hafif araçlar, Türkiye otomotiv sanayindeki kapasite kullanımını belirliyor.”

1.3 milyon adetlik üretim

2022’de 1 milyon 352 bin araç ürettiklerini aktaran Eroldu, şu açıklamaları yaptı: “Paralelde kapasite kullanım oranımız yüzde 65’ten yüzde 70’e yükseldi. İhracatımız 937 binden 970 bine geldi. İhracatın parasal tutarı da 29.8 milyardan 31.5 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde pazarda da yüzde 7’lik bir büyüme oldu. Tabii bütün bunlar kendi kendine de olmuyor. Otomotiv sanayiinin çok ciddi bir Ar-Ge performansı var. Bizim geçen yıl toplam Ar-Ge ihracatımız 253 milyon dolara ulaştı. 6.2 milyar TL’lik bir Ar-Ge harcamamız var Türkiye’de. 5 bin 200 Ar-Ge çalışanımız var ki bunlar bizim kadrolu çalışanlarımız. Bir de tabi Türkiye’de kullandığımız mühendislik ekosistemi söz konusu. Bu mühendislik T ekosistemiyle beraber bu rakam çok daha büyük rakamlara gidecek. Üyelerimizin toplam 15 Ar-Ge merkezi mevcut. 2022 yılında da 230 adet patent tescili var. Yani, bunlar da Türkiye otomotiv sanayinin niye bu kadar güçlü olduğunun önemli bir sebebi. Çok ciddi bir Ar-Ge yatırımımız ve Ar-Ge yetkinliğimiz var. Bu da aslında Türkiye otomotiv sanayinin geleceğe daha güvenle bakması için çok önemli bir unsur.”

Yatırımlar devam edecek

“Otomotiv sanayinin en önemli gündemi yeşil dönüşüm” diyen Eroldu, şöyle konuştu: “Buna nasıl ayak uyduracağız? Bunun için neler yapıyoruz? Bir kere en başta da konuştuğumuz gibi, otomotiv sanayii olarak, yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. Bunun zaten örneklerini de 2022 yılında gördük. 2023 yılında da bu yatırımların devam edeceğini öngörüyoruz. Yeşil dönüşümde tabii ki bizim önümüzde ana hedefler var. Öncelikle ülkemizin 2053 net sıfır hedefi söz konusu. Avrupa Birliği’nin de karbon emisyonunu sıfırlama yönünde aldığı önemli kararlar da ortada. Otomotiv sanayiinin geleceği açısından tüm yeşil dönüşüm ana hedeflerine uyum sağlamak son derece önemli bir konu. Bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim bugün gündemimizde 5 tane ana başlık var üzerinde çalıştığımız. Bir tanesi alternatif yakıtlı araçlar. Kuşkusuz Avrupa’nın emisyon azaltma konusunda koyduğu hedeflere uyum açısından Türkiye otomotiv sanayiinin en büyük ihracat pazarı Avrupa olduğu için buna uyma zorunluluğu var. Bu aslında bir tercih de değil, artık bir zorunluluk. OSD üyeleri de bu yönde kendilerini hazırlamaya, kendilerini geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam ediyorlar.”

Üstün performans

OSD 2022 yılı Ocak-Aralık verilerini açıkladı. Buna göre toplam üretim yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 4 artış sağlayan otomobil üretimi ise 810 bin 889 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adede vardı. Ticari araç grubunda 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 oranında arttı. Ticari araç pazarı yüzde 11, hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24 artış sağladı. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında arttı. Otomobil ihracatında artış yüzde 1 olarak kayda geçti. Toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil ihracatı ise 571 bin 218 adet oldu. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar, yüzde 7 artarak 827 bin 147 adedi buldu. Otomobil pazarı da yüzde 6 büyüyerek 592 bin 660 adede dayandı.