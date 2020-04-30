  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:12:02 -
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Olay akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 88 yaşındaki Fasla El Ali ismindeki yaşlı kadına Mardin istikametine doğru giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Durumu ağır olan kadını sağlık ekipleri ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği belirtildi.


Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı