Otomobilin çarptığı hamile kedi tedavi edildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu çenesi kırılan hamile kedi, ameliyat edilerek hayata döndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu çenesi kırılan hamile kedi, ameliyat edilerek hayata döndürüldü.
İlçe merkezinde otomobilin çarpması sonucu yolda baygın yatan kediyi gören vatandaşlar, durumu belediyeye haber verdi.
Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi altına alınan kedinin hamile olduğu ve çenesinin kırıldığı belirlendi.
Belediyenin veteriner hekimi Kubilay Bağ tarafından ameliyata alınan kedinin çenesi tedavi edildi.
Yavrularının zarar görmediği belirlenen kedi, bir süre sonra sokağa bırakılacak.