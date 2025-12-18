Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

  • İSTANBUL
Kütahya’da Organize Sanayi Bölgesi yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. İşe gitmek için kent merkezindeki evinden yola çıkan Doğukan S., yönetimindeki 43 AV 697 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Demir yığını haline dönüşen aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Doğukan S., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

