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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:03:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kadriye Akçan (38) idaresindeki 44 FY 533 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometrede şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akçan ile otomobildeki İdris Akçan (17), Hatice Sürer (65), Sıraç Akçan (5), Hasan Kaya (14) ve Enes Akçan (14) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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