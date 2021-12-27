Oto stokçularına piyasa darbesi! 2. el ve sıfır araç fiyatları düşüyor!

Dolar kurunun yükselişinin ardından ikinci el oto piyasasında yaşanan stokçuluk yüzenden oto satışlarının durma noktasına geldi bir anda dolar kurunun düşüş yaşamasının ardından beklentiler ters yüz oldu.

Dolar ve Euro’daki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş ikinci el satışlarını da vurdu. Otomobilleri toplayıp yüksek fiyatlara satmaya çalışan stokçuların araç başı ortalama zararı ise 100 bin lirayı buldu. Sıfır ve ikinci el arasında yüzde 200’lere varan farkların oluştuğu belirtiliyor.

Stokçunun malı elinde mi kaldı?

Döviz kurunun düşmesiyle indirime giden sıfır otomobil satıcıları 2. el satışlarını durdurdu. Otomobilleri toplayıp yüksek fiyatlara piyasaya sunan stokçular, araç başı ortalama 100 bin lira kadar zarara uğradı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır ile ikinci el arasında yüzde 200’lere varan farklar oluştu” ifadesini kullandı.

Stokçuların oyunu bozuldu!

İkinci el araç piyasasında sıfırın çok üzerinde kalan fiyatların düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna vurgu yaparak, “Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bu durumdan dolayı Türkiye’de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Ocak ayının ortasına kadar gerek son tüketici nezdinde gerekse kurumsal firmalarda, sıfır otomobil fiyatlarına endeksli olarak gerilemeyle birlikte ikinci el fiyatları da bugünkü kurlara göre normal düzeylere gelecektir. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200’e varan oranlarda üzerinde kaldı” şeklinde konuştu.

Araç bolluğu yaşanacak!

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğinin vurgusunu yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır” değerlendirmesinde bulundu.