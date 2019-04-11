ÖSYM EKYS sınav yerleri belli oldu| MEB Müdür Yardımcılığı sınavı giriş belgesi sorgulama

MEB 2019 EKYS Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinin açıklanması ile birlikte adaylar MEB 2019 EKYS sınav yerlerini de öğrenmiş oldu. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM giriş sayfası üzerinden ulaşabilecekler. İşte, MEB 2019 EKYS sınav giriş belgesi sorgulama ve 2019 EKYS hakkında detaylar...

2019 MEB EKYS ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) giriş belgeleri erişime açıldı. 21 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2019-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

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21 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

EKYS kuralları nedir?

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.