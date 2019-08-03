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Osteoporoz ile mücadele etmek için tüketilmesi gereken 5 gıda!

Osteoporoz riskini en aza indirmeniz için bu gıdaları hayatınızın başköşesine oturtmanız gerekiyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:07
Osteoporoz ile mücadele etmek için tüketilmesi gereken 5 gıda!

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflamasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Sinsice ilerleyen bu hastalık kendini kemiklerdeki kırık yaşanmasıyla belli edebilir. Hormolen değişimler nedeniyle menopoz döneminde kadınların Osteoporoz ile karşı karşıya kalması doğaldır. Bu kemik hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha sık gözlenir. Osteoporoz hastalığına yakalanmamak için kalsiyum tüketimi son derece önemlidir. İşte, Osteoporoz hastalığına yakalanmamak için düzenli olarak tüketilmesi gereken 5 besini açıklıyoruz...

1. Yeşil yapraklı sebzeler

K vitamini kemik sağlığı için son derece önemlidir. K vitamini yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda bulunur. Ispanak, karalahana, beyaz lahana K vitamini yönünden son derece zengindir.

2. Patates

Patates A, B6, C, K ve E vitamini yönünden zengindir. Bu lezzetli besin ayrıca kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum içerir. Düzenli ve ölçülü tüketiminde patates kemik sağlığı için son derece kıymetlidir. Patatesten sağlık için faydalanmak istiyorsanız; bu leziz gıdayı asla kızartmayın.

3. Narenciye

Mandalina, portakal, greyfurt ve limon C vitamini yönünden son derece zengindir. Kemik sağlığı için de C vitamini son derece kıymetlidir. Bu nedenle günlük beslenmenizde C vitamine mutlaka yer vermelisiniz.

4. Badem

Bilim insanları bademi süper besin olarak ifade ediyor. Dünyadaki en iyi E vitamini kaynağı olan badem kalsiyum ve potasyum yönünden de zengindir. Her gün 10-15 adet çiğ badem tüketerek sağlığınız için önemli bir adım atmış olursunuz.

5. Balık

Balık en iyi omega-3 kaynaklarındandır. Omega-3 yağ asidi kemik sağlığı için çok kıymetlidir. Sağlıklı bir beden için mutlaka haftada iki kez balık tüketmelisiniz.

Aman dikkat!

Elbette kalsiyum için her gün bir bardak süt içmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Sütün yanı sıra yoğurt, ayran, peynir ve kefiri de düzenli olarak tüketmelisiniz. Ayrıca düzenli spor yapmak da kemiklerinizle ilgili sorunlar yaşamanızın önüne geçer.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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