Osmanlıspor'da ayrılık
- Anıl Karaer, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti02 Temmuz 2019 Salı 12:23
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Anıl Karaer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlıspor ile olan sözleşmemi alacaklarım ödenmediği gerekçesiyle bugün itibarıyla tek taraflı feshetmiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.
Savunmada görev yapan 30 yaşındaki Anıl, son iki sezonda başkent ekibinin formasını giymişti.
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