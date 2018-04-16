Osmanlı teknik patronuna sürpriz kutlama!

Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni yaşına kendisi için hazırlanan sürpriz kutlamayla giren teknik direktör Buz, pastayı takım kaptanı Numan Çürüksu'nun elinden yedi.

Teknik direktör Buz, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu takım Allah'ın izniyle düşmeyecek. El birliğiyle bu takımı düşürmeyeceğiz. Yarın Trabzonspor maçına çıkıp üstümüze düşen görevi alnımızın akıyla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.