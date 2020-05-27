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Aktüel

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:07:58 -
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 432 tarihi obje ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla E.K'nin kullandığı otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 384'ü sikke olmak üzere tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 432 obje ele geçirildi.

Sürücü E.K. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Objeler, incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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