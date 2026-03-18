Osmaniye'de faciadan dönüldü! Mazot yüklü tanker otoyolda alev alev yandı!

Osmaniye'de seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, TAG Otoyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki mazot yüklü tankerin lastik kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip kupayı tankerden ayırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tankerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.